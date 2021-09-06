Суд заарештував затриманого в Криму Нарімана Джеляла на два місяці – активісти

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму заарештував затриманого в минулі вихідні кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла на два місяці, до 4 листопада. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

«Сторона обвинувачення в особі слідчого Віталія Власова визнала за необхідне відправити Джеляла під варту, бо він підозрюється в скоєнні тяжкого злочину і може сховатися від правосуддя. Сторона захисту відкинула ці доводи і просила відмовити обвинуваченню в клопотанні. У Джеляла є малолітні діти і хворі батьки, які перебувають у нього на утриманні. За його словами, домашній арешт допоміг би йому дотриматися балансу між інтересами правоохоронців й інтересами сім’ї», – пояснили в об’єднанні.

Наріман Джелял, у свою чергу, заявив, що допускав кримінальне переслідування ще з 2014 року, але продовжував щоразу повертатися на територію Криму і відмовлявся залишати півострів.

«Нещодавно відвідав установчий саміт «Кримської платформи», яка вкрай негативно оцінюється російською владою. Були публічні заяви керівництва Криму про переслідування учасників «Кримської платформи», але, не дивлячись на подібні заяви і погрози, я повернувся додому. У мене не виникає жодної думки про те, щоб – не дивлячись на стан справ, а саме мою кримінальну справу, з якою я абсолютно не згоден – у мене немає ні найменшого бажання залишати Крим і свій власний дім», – сказав Джелял.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою він назвав «абсолютно непотрібним».

За словами Джеляла, мотивом обвинувачення щодо його арешту є «ізоляція його від суспільства».

Також в окупованому Криму заарештували чотирьох затриманих під час вересневих обшуків кримських татар. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району окупованого Криму відбувся обшук у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Крім нього, російські силовики 3-4 вересня затримали Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова. Усеїнова і Одаманова заарештували на 14 і 15 діб відповідно.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем.

Російські силові відомства офіційно ситуацію із затриманнями не коментували.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обшуками і затриманнями в Криму «Росія реагує на «Кримську платформу». Таку ж думку поділяє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Українські правозахисні організації в спільній заяві зажадали звільнити затриманих на півострові кримських татар.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через обшуки і затримання в Криму 3 і 4 вересня.