Маркарова про намір Ради голосувати за звернення про статус основного союзника США поза НАТО: «це точно не про нас»

Посол України в США Оксана Маркарова заявляє, що двосторонній статус основного союзника США поза НАТО, звернення щодо якого на позачерговому засіданні 8 вересня планує розглядати Верховна Рада, – це «статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас».

«Україна визначилась, що наша мета – членство в НАТО. Це єдине системне й інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції. Україна має статус – ми EOP партнер НАТО, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращення нашої інтероперабельності і розбудови спроможностей», – написала Маркарова у фейсбуці.

США, за її словами, – «стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну Рамкову угоду між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства».

Підтримка парламенту дуже потрібна «в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО», додала Маркарова.

Про те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 8 вересня, раніше сьогодні повідомила речниця спікера Ольга Туній.

«На порядку денному – проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380)», – написала вона у фейсбуці.

За словами речниці Разумкова, засідання скликають на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового.

У пояснювальній записці до проєкту постанови, ініціатором якої вказаний народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, необхідність ухвалення такого звернення пояснюється агресією Росії проти України.

«Метою і завданням ухвалення постанови є відповідно до міжнародно-правових гарантій задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги. Ухвалення постанови залучить міжнародно-правові механізми гарантування безпеки держави, зокрема надасть можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у низці обмежених контртерористичних заходів, поставку обмежених видів озброєння», – йдеться в пояснювальній записці.

1 вересня відбулася зустріч президентів США й України. За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Володимира Зеленського і Джо Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.