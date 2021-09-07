Що дає статус основного союзника США поза НАТО?

Під час позачергового засідання в середу Верховна Рада України планує розглянути звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Про те, що проєкт такої постанови включено до порядку денного, повідомила прессекретарка голови парламенту Ольга Туній.

Наразі 17 країн мають цей статус: Афганістан, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс, мовиться на сайті Державного департаменту США. Тайвань має переваги такого ж статусу без його офіційного визначення.

Цей статус, повідомляють в американському дипломатичному відомстві, є «потужним символом міцних відносин зі США» і може надавати такі переваги в оборонній та безпековій сферах:

Можливість позичати необхідні для спільних досліджень і розвитку матеріали та устаткування.

Можливість розміщення військових резервних запасів на території країни поза військовими об’єктами США.

Можливість укладати угоди щодо спільного забезпечення тренування на двостороній і багатосторонній основах, якщо угода є взаємною і передбачає відшкодування прямих витрат США.

Для країн південного і південно-східного флангу НАТО – можливість на пріоритетній основі отримувати надлишкові оборонні матеріали.

Можливість закупівлі боєприпасів зі збідненим ураном.

Можливість укладати меморандуми про взаєморозуміння чи інші угоди з Міністерством оборони США про спільні оборонні дослідження.

Компанії з країн із цим статусом можуть, як і компанії з країн НАТО, змагатись за контракти на ремонт і підтримку обладнання Міністерства оборони США за кордоном.

Дозволяє фінансування закупівлі устаткування з виявлення вибухівки та інших антитерористичних досліджень в рамках Робочої групи Міністерства оборони США з технічної підтримки.

У Державному департаменті підкреслюють, що статус не передбачає безпекових зобов’язань із боку США.