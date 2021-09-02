Головне із зустрічі Зеленського і Байдена: коротко

Президент України Володимир Зеленський здійснив триденний (31 серпня – 2 вересня) офіційний візит до Сполучених Штатів Америки. Відбулася зустріч із президентом США Джозефом Байденом, а також низку інших зустрічей. За результатами візиту буде підписано 20 двосторонніх стратегічних угод. Після переговорів була оприлюднена спільна заява України і США. Про результати – коротко:
- США підтвердили підтримку України щодо відновлення її територіальної цілісності на Донбасі і в Криму.
«Сполучені Штати – разом з Україною й будуть продовжувати працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною»
- Президент України Зеленський заявив, що запропонував залучити США до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
«Я запропонував формати... імплементації представників США на рівні президента в формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, оскільки до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав»
- США підтвердили продовження надання безпекової допомоги Києву та співпраці у секторі оборони.
«На зустрічі з Джо Байденом пріоритет – безпекові питання. Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи»
- Підтвердили надання нового пакету безпекової допомоги на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.
- Домовилися про створення спільних систем озброєння та обміну розвідданими.
- США підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України.
«Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО...Підтримка була, а термінів немає»
- Україна попросила про підтримку у звільненні полонених.
«Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали Вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Це списки людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. Це близько 450 людей. Ми хотіли б попросити сприяння США у поверненні цих людей»
- США запевнили про можливість санкцій проти «Північного потоку-2».
За словами Володимира Зеленського, Україна отримала гарантії від президента США Байдена стосовно того, що у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України з боку Російської Федерації чи інших сторін проєкту «Північний потік-2», Сполучені Штати запровадять санкції проти них.
- США нададуть Україні ще 45 млн доларів гуманітарної допомоги і майже 500 млн – на реформи.
- Домовилися із NASA про співпрацю у космічній галузі.
- Домовилися активізувати роботу Комісії стратегічного партнерства і затвердити нову Хартію на засіданні комісії цієї осені у Вашингтоні.
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