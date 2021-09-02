Головне із зустрічі Зеленського і Байдена: коротко

Президент України Володимир Зеленський здійснив триденний (31 серпня – 2 вересня) офіційний візит до Сполучених Штатів Америки. Відбулася зустріч із президентом США Джозефом Байденом, а також низку інших зустрічей. За результатами візиту буде підписано 20 двосторонніх стратегічних угод. Після переговорів була оприлюднена спільна заява України і США. Про результати – коротко:

США підтвердили підтримку України щодо відновлення її територіальної цілісності на Донбасі і в Криму.

«Сполучені Штати – разом з Україною й будуть продовжувати працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною»

Президент України Зеленський заявив, що запропонував залучити США до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Я запропонував формати... імплементації представників США на рівні президента в формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, оскільки до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав»

США підтвердили продовження надання безпекової допомоги Києву та співпраці у секторі оборони.

«На зустрічі з Джо Байденом пріоритет – безпекові питання. Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи»

Підтвердили надання нового пакету безпекової допомоги на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.

Домовилися про створення спільних систем озброєння та обміну розвідданими.

США підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України.

«Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО...Підтримка була, а термінів немає»

Україна попросила про підтримку у звільненні полонених.

«Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали Вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Це списки людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. Це близько 450 людей. Ми хотіли б попросити сприяння США у поверненні цих людей»

США запевнили про можливість санкцій проти «Північного потоку-2».

За словами Володимира Зеленського, Україна отримала гарантії від президента США Байдена стосовно того, що у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України з боку Російської Федерації чи інших сторін проєкту «Північний потік-2», Сполучені Штати запровадять санкції проти них.