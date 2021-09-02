Кулеба і Блінкен восени проведуть засідання оновленої комісії стратегічного партнерства України і США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що восени проведе разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном засідання оновленої комісії стратегічного партнерства між країнами. Кулеба заявив про це у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці, де він підбив підсумки зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

«Вже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і найважливіше – ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США. Перша хартія була підписана 2008 року, світ змінився, потрібна нова хартія, амбітний і змістовний документ», – сказав міністр.

Оприлюднену напередодні спільну заяву щодо стратегічного партнерства України і США Кулеба назвав «безпрецедентним документом».

«Надзвичайно ним задоволений, він перевищив мої очікування. Україну почули з більшості питань. Це дуже предметний документ, який виводить партнерство України і США на новий рівень», – наголосив голова МЗС.

Зустріч Байдена і Зеленського відбулася ввечері 1 вересня (за київським часом). За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.