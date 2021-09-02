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Кулеба і Блінкен восени проведуть засідання оновленої комісії стратегічного партнерства України і США

Буде ухвалена нова хартія стратегічного партнерства між Україною та США, додав міністр

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що восени проведе разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном засідання оновленої комісії стратегічного партнерства між країнами. Кулеба заявив про це у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці, де він підбив підсумки зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

«Вже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і найважливіше – ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США. Перша хартія була підписана 2008 року, світ змінився, потрібна нова хартія, амбітний і змістовний документ», – сказав міністр.

Оприлюднену напередодні спільну заяву щодо стратегічного партнерства України і США Кулеба назвав «безпрецедентним документом».

«Надзвичайно ним задоволений, він перевищив мої очікування. Україну почули з більшості питань. Це дуже предметний документ, який виводить партнерство України і США на новий рівень», – наголосив голова МЗС.

Зустріч Байдена і Зеленського відбулася ввечері 1 вересня (за київським часом). За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

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