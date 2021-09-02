Кулеба заявив про «новий рівень» відносин України і США після зустрічі президентів

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден вивели відносини країн на новий рівень, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі голів держав у Вашингтоні.

«Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства», – написав Кулеба у твіттері у ніч на 2 вересня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що партнерство України і США є «міцнішим, ніж будь-коли».

«Було приємно приєднатися до зустрічі президента США з президентом України. Американсько-українське партнерство є міцнішим, ніж будь-коли, і ми прагнемо світлого і процвітаючого майбутнього для України. Я вдячний Україні за допомогу в евакуації людей із групи ризику в Афганістані», – написав Блінкен у твіттері.

Зустріч Байдена і Зеленського відбулася ввечері 1 вересня (за київським часом). За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.