Представники Конгресу висловили підтримку посиленню відносин України зі США на зустрічі з Зеленським

Представники Українського кокусу в Конгресі США (парламентська група друзів України) на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським висловили підтримку посиленню українсько-американських відносин і протидії російській агресії.

«Україна перебуває на лінії боротьби за свободу на Європейському континенті. Євроатлантичні прагнення України – вільні від ворожого впливу Росії – є благородною і праведною справою. Від надання допомоги в галузі безпеки, що гарантує її оборонні можливості, до співпраці у викоріненні корупції, диверсифікації джерел енергії і підняття економіки і добробуту населення – Україна не має більшого друга, ніж Палата представників США», – йдеться в заяві Українського кокусу за підсумками зустрічі, що відбулася 1 вересня.

У пресслужбі президента України після зустрічі повідомили, що Володимир Зеленський відзначив «дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США».

«Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень», – сказав він.

1 вересня відбулася також зустріч президентів США й України. За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.