Раніше, 1 вересня, відбулася зустріч президентів США й України. За словами Володимира Зеленського, головними темами переговорів були питання безпеки. Також президент України провів зустріч у Вашингтоні з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі. Зеленський подякував американській делегації, яка була представлена на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя відновлення Незалежності України та першому саміті «Кримської платформи». (Відео Офісу президента України)



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