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Зеленський виступив із промовою у Стенфордському університеті (відео)

Зеленський виступив із промовою у Стенфордському університеті (відео)
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Зеленський виступив із промовою у Стенфордському університеті (відео)

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2 вересня, під час свого візиту до США, президент України Володимир Зеленський виступив із промовою під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету.

Раніше, 1 вересня, відбулася зустріч президентів США й України. За словами Володимира Зеленського, головними темами переговорів були питання безпеки. Також президент України провів зустріч у Вашингтоні з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі. Зеленський подякував американській делегації, яка була представлена на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя відновлення Незалежності України та першому саміті «Кримської платформи». (Відео Офісу президента України)

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