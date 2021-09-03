Зеленський підтвердив, що запросив Байдена відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський, який завершує візит до США, назвав «дуже позитивними» підсумки поїздки і розповів телеканалу «Настоящее время», створений Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки», що запросив в Україну президента США Джо Байдена, який приймав його в Білому домі.

«Настрій дуже позитивний. Сполучені Штати Америки є нашим стратегічним партнером, не на словах, а на ділі. США підтримують Україну на енергетичному напрямку, на напрямку майбутнього членства в НАТО. І, найголовніше, вони підтримують наш суверенітет, територіальну цілісність. Я вважаю, що у нас може бути величезна кількість економічних проривів. Але все, звичайно, залежить від деталей», – зауважив Зеленський.

Він підтвердив, що запросив президента США Джо Байдена в Україну. «Запросили, але [приїде] коли зможе. Він людина зайнята», – зауважив Зеленський.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) із робочим візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

1 вересня відбулася зустріч президентів США й України. За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Зеленського і Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

Завершення візиту заплановане на 5 вересня.