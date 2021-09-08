Зеленський знову поїде до США – речник

Президент України Володимир Зеленський наприкінці вересня планує знову відвідати США, повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

«Готуємо візит до Нью-Йорка», – сказав Никифоров у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Зеленський їде до США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН, яка 14 вересня відкриє свою 76-у сесію.

Загальні дебати Генасамблеї ООН пройдуть із 21 вересня по 27 вересня.

Наприкінці серпня – на початку вересня президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у США, в рамках якого, зокрема, зустрівся з президентом Джо Байденом.