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Зеленський знову поїде до США – речник

Президент їде до США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський наприкінці вересня планує знову відвідати США, повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

«Готуємо візит до Нью-Йорка», – сказав Никифоров у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Зеленський їде до США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН, яка 14 вересня відкриє свою 76-у сесію.

Загальні дебати Генасамблеї ООН пройдуть із 21 вересня по 27 вересня.

Наприкінці серпня – на початку вересня президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у США, в рамках якого, зокрема, зустрівся з президентом Джо Байденом.

Зеленський, Байден, Трамп: яка зустріч більш успішна? (відео)
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Зеленський, Байден, Трамп: яка зустріч більш успішна? (відео)

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