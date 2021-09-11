В ООН закликають надати фінансування економіці Афганістану, щоб уникнути «катастрофи»

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш вважає, що міжнародна спільнота повинна підтримати економіку Афганістану. Таку думку він висловив на пресконференції 10 вересня.

За словами Ґутерріша, світ повинен «знайти шляхи, аби уникнути ситуації, яка стане катастрофою для людей і, на мою думку, джерелом нестабільності та подарунком терористичним угрупованням, які там (в Афганістані – ред.) діють».

Голова ООН закликав Міжнародний валютний фонд зробити виняток або розробити механізми, аби надати гроші цій країні. МВФ раніше заблокував доступ руху «Талібан», який захопив владу в Кабулі, до близько 440 мільйонів доларів аварійних резервів.

За словами Ґутерріша, ООН наразі веде діалог із талібами, який він назвав «абсолютно необхідним».

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Генеральний секретар закликав інші країни долучатися до нього, аби доносити до талібів одне й те ж повідомлення: що афганський народ має жити мирно під інклюзивним урядом, який поважає засадничі права людини, в тому числі права жінок та дівчат, а Афганістан не повинен стати прихистком тероризму.

Також 10 вересня верховний комісар ООН зі справ біженців Філіппо Ґранді заявив, що його агентство співпрацюватиме з талібами, щоб надати допомогу мільйонам переміщених афганців.

Виступаючи в Туреччині, яка приняла сотні тисяч мігрантів із Афганістану, Ґранді сказав, що Агентство ООН зі справ біженців наразі не спостерігає великої кількості афганців, які б намагалися залишити країну. Але застеріг, що це може статися, якщо ситуація в Афганістані буде погіршуватися.

Заява Ґутерріша пролунала після того, як представниця ООН в Афганістані Дебора Ліонс заявила 9 вересня, що замороження активів Афганістану, аби до них не отримали доступ таліби, невідворотно призведе до економічних негараздів.

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На думку Ліонс, надходження коштів в Афганістан дозволить уникнути повного колапсу економіки та соціального ладу в країні. Водночас, якщо активи не будуть вивільнені, криза може відкинути мільйони людей за межі бідності і призвести до нового потоку біженців.

Більша частина закордонних активів Афганського центрального банку, які дорівнюють 10 мільярдам доларів, була заморожена з того часу, як таліби прийшли до влади. Міжнародна спільнота розглядає ці кошти як важіль впливу на угруповання.

Афганістан мав справу з посухами, вимушеним переміщенням жителів та гуманітарною кризою ще до того, як «Талібан» повалив підтримуваний Заходом уряд у Кабулі в серпні 2021 року.