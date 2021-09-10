З Афганістану 9 вересня евакуювали двох українців – МЗС

З Афганістану 9 вересня вилетіло до Катару двоє українців, згодом вони повернуться додому. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«9 вересня з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані до «Талібану». Qatar Airways вивезли понад сто людей. Переважна більшість – іноземці. На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом», – повідомив Ніколенко.

За його словами, посольство України в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням додому комерційними авіалініями.

«Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина. Відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно. Рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися до України», – розповів Ніколенко.

Він додав, що 10 вересня українців повинен відвідати консул.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання виїхати.

31 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що в Афганістані лишається ще близько 200 громадян України, які просять про евакуацію.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши близько 160 громадян України, а також громадян інших держав. Як пояснювали українські посадовці, не всі українці встигали дістатися на летовище, тож літаки брали до евакуації й інших людей. Останні три з цих рейсів вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го.