В Афганістані можлива громадянська війна – генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає «досить імовірним» виникнення в Афганістані умов, за яких спалахне громадянська війна. В інтерв’ю американському каналу Fox News генерал попередив про небезпеку відродження терористичних угруповань в Афганістані.

Міллі, один із головних військових керівників США, має сумніви, що таліби, які досі не змогли сформувати свій уряд, спроможні консолідувати владу і встановити ефективне управління. Це може спричинити громадянську війну, яка створить передумови для відродження «Аль-Каїди» чи активізації угруповання «Ісламська держава».

Генерал Марк Міллі заявив, що на відродження тероризму в Афганістані може знадобитися від одного до трьох років.

«Голос Америки» нагадує, що влада талібів в Афганістані була повалена наприкінці 2001 року в результаті вторгнення в цю країну збройних сил США. Адміністрація президента Джорджа Буша оголосила війну тероризму і надіслала до Афганістану десятки тисяч своїх військовослужбовців. Це стало відповіддю Вашингтона на терористичні напади 11 вересня 2001 року.