Талібан назвав головним партнером для відбудови Афганістану Китай

Адміністрація «Талібану», яка прийшла до влади в Афганістані, покладатиметься на Китай у питанні економічної підтримки Кабулу. Речник угруповання Забігулла Муджагід заявив італійській газеті La Repubblica 2 вересня, що Китай є «головним партнером» Афганістану у відбудові країни після війни.

«Китай є нашим головним партнером і становить для нас фундаментальну та екстраординарну можливість, адже він готовий інвестувати та відбудувати нашу країну», – сказав Муджагід.

Він додав, що таліби зацікавлені в ініціативі «Один пояс, один шлях» – глобальному проєкті Китаю з інфраструктури та видобутку корисних копалин, спрямованому на посилення його економічних та політичних зв’язків із десятками країн.

«У нас багаті мідні рудники, які завдяки китайцям будуть модернізовані. Зрештою, Китай є нашим квитком на ринки по всьому світу», – вважає речник угруповання.

Ще один представник «Талібану» Сухейль Шагін заявив 2 вересня, що Пекін пообіцяв залишити своє посольство в Афганістані відкритим, аби «зміцнити» відносини та посилити гуманітарну допомогу.

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За його словами, член політичного офісу талібів у столиці Катару Досі Абдул-Салам Ханафі провів телефонну розмову із заступником міністра закордонних справ Китаю Ву Джіанхао, який надав такі гарантії.

Росія також залишила відкритим своє посольство в столиці Афганістану.

Близькі зв’язки Китаю з «Талібаном» можуть підважити стратегію Заходу із застосування економічних важелів для впливу нової адміністрації в Кабулі.

Рейтингове агентство Fitch Solutions у своєму звіті 2 вересня спрогнозувало, що економіка Афганістану зазнає колапсу після вичерпання запасу отриманих від міжнародної спільноти грошей.

«Вкрай руйнівний спосіб, у який сили безпеки США залишили країну, і прихід до влади «Талібану» означають, що економічні негаразди країни стануть гостро відчутними в короткостроковій перспективі», – заявили в дослідницькому відділі Fitch Group.

Аналітики очікують, що реальний валовий внутрішній продукт країни цього року скоротиться на 9,7%, а наступного року – на 5,2 %.

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Для підтримки більш оптимістичного сценарію будуть потрібні іноземні інвестиції, заявили у Fitch.

«Альтернативний та більш позитивний економічний сценарій передбачає зростання економіки Афганістану в середньому на біля 2,2% у 2023-2030 роках, що передбачає, що деякі великі економіки, а саме Китай та потенційно Росія, визнають «Талібан» як законний уряд Афганістану та почнуть великі інвестиційні проекти», – йдеться у звіті.

Гуманітарні організації попередили, що без допомоги на Афганістан чекає катастрофа, позаяк сильна посуха та війна змусили десятки тисяч сімей залишити свої будинки. Уряд США також заморозив резерви Центрального банку Афганістану, що може посилити банківську та платіжну кризу.

Водночас навряд чи Китай буде пов’язувати надання допомоги та політичних зв’язків із питаннями прав людини, надаючи перевагу жорстким економічним, політичним та безпековим інтересам.

Активісти й експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 мільйон уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок і використанні примусової праці.

Активісти і деякі західні політики звинувачують Китай у застосуванні тортур, примусової праці і стерилізації щодо уйгурів. Китай неодноразово заперечував усі звинувачення у порушеннях і заявляв, що його табори пропонують професійне навчання і необхідні для «боротьби з екстремізмом». Критику щодо порушення прав людини Китай відкидає у принципі.