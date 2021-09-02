Афганістан: жінки в Гераті протестували, вимагаючи від влади талібів збереження своїх прав

Близько трьох десятків жінок у західному місті Герат вийшли на протест 2 вересня, вимагаючи від нового керівництва «Талібану» збереження поступу в сфері прав жінок, досягнутого в країні після повалення режиму угруповання 20 років тому.

«Освіта, безпека і робота – це наші фундаментальні права», – скандували учасниці на відео, яке поширилося соцмережами.

Організаторка мітингу Фріба Кабрзані заявила, що жінки повинні мати можливість долучитися до формування нового уряду, в тому числі Кабінету та ради старійшин – Лойя-джирга. За її словами, афганські жінки пішли на чимало жертв протягом останніх двох дестяиліть, аби досягнути того, що мають зараз.

«Ми хочемо, щоб світ почув нас, ми хочемо збереження своїх прав», – сказала Кабрзані.

Вона також додала, що деяким жінкам родичі не дозволили долучитися до акції через страх за їхню безпеку.

Ще одна організаторка Басіра Тагері в коментарі агентству AFP висловила думку, що «Талібан» повинен консультуватися з жінками щодо важливих рішень. Натомість, за її спостереженнями, жінки не беруть участі в зустрічах і нарадах талібів.

«Ми бачили, як вони знову б’ють жінок», – розповіла ще одна протестувальниця Мар’ям Ебрам. Вона додала, що група, яку вона представляє, планує й надалі вимагати дотримання їхніх прав: «Ми не будемо сидіти тихо, як того хоче «Талібан».

Невдовзі після приходу талібів до влади Європейський Союз заявив, що буде співпрацювати з Кабулом тільки в разі їхньої поваги до засадничих прав людини, в тому числі – прав жінок.

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Тим часом ООН та правозахисні організації вже висловили стурбованість, зокрема після повідомлень про те, що дії бойовиків на місцях різко відрізняються від того поміркованого іміджу, який намагаються створити лідери угруповання.

Зокрема, французька організація «Репортери без кордонів» 1 вересня повідомила, що сотні жінок змушені залишатися вдома через прихід «Талібану» до влади.

У період свого попереднього правління в Афганістані, з 1996-го по 2001-й рік, таліби дотримувалися суворої версії шаріату. У країні були обмежені багато політичних права, основні свободи, перш за все, жорсткі правила діяли щодо жінок і дівчаток.