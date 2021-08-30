У Канаді розповіли, як ССО України врятували афганських перекладачів у Кабулі

Один із провідних щоденників Канади The Globe and Mail розповів, як бійці Сил спеціальних операцій України врятували в Кабулі його афганського перекладача й перекладачів канадської армії та інших структур країни разом із родинами, які не могли дістатися в аеропорт для евакуації.

За повідомленням газети, українські спецпризначенці пішки вийшли за територію аеропорту в місто, щоб узяти під охорону й ескортувати до воріт летовища два мікроавтобуси з 19 афганцями, які не могли без цього подолати останні 600 метрів шляху.

Із летовища їх разом із іншими людьми вивезли українським військово-транспортним літаком до пакистанського Ісламабаду, звідки чартерним пасажирським літаком доправили до Києва з проміжною посадкою в Баку, пише газета.

За її словами, операцію порятунку цих людей здійснили вранці 27 серпня – наступного дня по тому, як із Афганістану вилетів останній канадський евакуаційний літак – у координації між газетою, українськими військовими і офісом президента України Володимира Зеленського.

Перед тим провалилися ще три спроби вивезти цих людей – дві намагалися організувати канадські військові і ще одну Державний департамент США. Але ці операції виходили з того, що ці люди мали самі змогти дістатися до визначених пунктів збору вже біля аеропортівських воріт, а це на практиці було неможливо.

Українська ж операція вдалася саме тому, що бійці ССО України самі пішки вийшли в місто, щоб знайти цих людей і супроводити їх до аеропорту. І, як пише газета, евакуйовані кажуть, що були вражені тим, що українські військові пішли на ризик, щоб урятувати їх, а канадські й американські військові цього не зробили.

Згадані афганці мають документи про дозвіл на в’їзд до Канади, і очікується, що ближчим часом вони вилетять туди з Києва.

Крім того, в статті наведено слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у відповіді на запит газети, про те, що «Канада додатково запросила нашої подальшої підтримки, і ми будемо раді допомогти. Ідеться про можливість використовувати маршрут Ісламабад – Київ для вивезення далі до Канади тих афганців, які мають на це право і зможуть дістатися до Пакистану, після того, як усі операції повітряної евакуації з летовища Кабулу остаточно завершаться 31 серпня.

Радіо Свобода намагається з’ясувати деталі цієї операції в Генеральному штабі Збройних сил України.

Україна здійснила загалом шість авіарейсів для евакуації людей із Афганістану, вивізши загалом понад 600 осіб, зокрема близько 160 громадян України. Останні три з них вилетіли з Кабулу 28 серпня і прибули до Києва вранці 29-го. Із повідомлень українських посадовців випливає, що ще 10 громадян України не були евакуйовані.

За повідомленням неназваного американського посадовця, якого цитувало агентство Reuters, станом на 29 серпня на летовищі Кабулу залишалося ще трохи більше ніж тисячу цивільних осіб, які чекали на евакуацію. Скільки ще не змогли дістатися на летовище, невідомо.

Як інформували 28 серпня в Білому домі США, станом на той день із Афганістану евакуювали понад 117 тисяч людей.