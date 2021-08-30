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США скликають зустріч голів МЗС держав-партнерів для узгодження політики щодо Афганістану

Зустріч відбувається за день до дедлайну 31 серпня, встановленого президентом США Джо Байденом для виходу всіх американських військ із Афганістану

Міністри закордонних справ кількох країн візьмуть участь у віртуальній зустрічі 30 серпня для обговорення скоординованої політики щодо Афганістану, повідомив Державний департамент США 29 серпня.

«Учасники обговорять узгоджений підхід на наступні дні та тижні», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що до обговорення долучаться представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Туреччини, Катару, Європейського Союзу та НАТО.

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Згідно з повідомленням, державний секретар США Ентоні Блінкен також прозвітує про зусилля щодо евакуації з Афганістану протягом останніх двох тижнів та обговорить подальші кроки.

Зустріч відбувається за день до дедлайну 31 серпня, встановленого президентом США Джо Байденом для виходу всіх американських військ із Афганістану.

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