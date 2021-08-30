США скликають зустріч голів МЗС держав-партнерів для узгодження політики щодо Афганістану

Міністри закордонних справ кількох країн візьмуть участь у віртуальній зустрічі 30 серпня для обговорення скоординованої політики щодо Афганістану, повідомив Державний департамент США 29 серпня.
«Учасники обговорять узгоджений підхід на наступні дні та тижні», – йдеться в повідомленні.
Очікується, що до обговорення долучаться представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Туреччини, Катару, Європейського Союзу та НАТО.
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Згідно з повідомленням, державний секретар США Ентоні Блінкен також прозвітує про зусилля щодо евакуації з Афганістану протягом останніх двох тижнів та обговорить подальші кроки.
Зустріч відбувається за день до дедлайну 31 серпня, встановленого президентом США Джо Байденом для виходу всіх американських військ із Афганістану.
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