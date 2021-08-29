Афганістан: новий вибух біля аеропорту Кабулу – ракета влучила в житловий будинок

Біля міжнародного аеропорту столиці Афганістану Кабулу, який є нині евакуаційною базою і який уже зазнавав нападів, пролунав новий вибух. Цього разу, за повідомленнями, йдеться про ракетний удар. Ракета влучила в житловий будинок у сусідньому міському районі Хваджа-Бугра, що на захід і північний захід від аеропорту. Як повідомляють, унаслідок вибуху загинула дитина, ще дві людини поранені.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за цей обстріл.

Вибух стався в час, коли західні країни завершують повітряну евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які працювали на західні країни і тепер опинилися в небезпеці через захоплення контролю майже над усім Афганістаном фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан».

Президент США Джо Байден, країна якого найактивніша в цій евакуації, заявляв, що дотримається встановленого ним терміну завершення виведення з Афганістану американських військ, що означатиме й кінець евакуації, – 31 серпня. Таким чином завершиться воєнна місія США й союзників в Афганістані, що почалася невдовзі після терористичних актів у США 11 вересня 2001 року і тривала два десятиліття.

Байден підтвердив попереднього дня, 28 серпня, повідомлення американських військових, що на летовищі Кабулу дуже висока ймовірність нового нападу протягом наступних доби чи півтори.

Ситуація в аеропорті Кабулу залишається напруженою, особливо після нападу смертника три дні тому біля одних із зовнішніх воріт летовища, де юрби людей сподівалися потрапити всередину й залишити країну. Внаслідок того вибуху загинули близько двохсот людей, серед них 13 військових США.

Після того нападу американські військові повідомили, що через два дні після нього знищили повітряним ударом зі свого безпілотника в провінції Нанґархар бойовика екстремістського угруповання «Ісламська держава – Хорасан», якого вважають планувальником того нападу, і його спільника.

За повідомленням неназваного американського посадовця, якого цитує агентство Reuters, станом на 29 серпня на летовищі Кабулу залишається ще трохи більше ніж тисячу цивільних осіб, які чекають на евакуацію.

Як поінформували 28 серпня в Білому домі США, станом на той день із Афганістану евакуювали понад 117 тисяч людей.