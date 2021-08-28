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У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула. Чекають іще на два (відео)

У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула. Чекають іще на два (відео)
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У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула. Чекають іще на два (відео)

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До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув черговий військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України, який евакуював з Афганістану 75 осіб. Серед них є як українці, так і громадяни інших держав.

Керівник Офісу президента України заявив, що, за його словами, сьогодні весь світ побачив героїзм працівників Головного управління розвідки Міноборони України, які провели блискучу операцію. Андрій Єрмак зауважив, що серед людей, вивезених з Афганістану до України, є журналісти всесвітньо відомих видань і представники Організації Об'єднаних Націй. «Україна евакуює з Афганістану всіх своїх громадян, які звертаються по допомогу», – додав Андрій Єрмак. Міністр оборони України Андрій Таран підкреслив, що операцією евакуації керували співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони. Заступник голови МЗС Євгеній Єнін наголосив, що життя і здоров'я громадян є головним пріоритетом для української держави. За його словами, сьогодні, 28 серпня, трьома літаками в Україну прибуло близько 360 евакуйованих із Афганістану осіб, серед яких приблизно 80 громадян України.(Відео Офісу президента України)

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