З аеропорту Кабула поновилися евакуаційні рейси

Евакуаційні польоти з Афганістану поновилися в п’ятницю, 27 серпня, на наступний день після того, як поблизу кабульського аеропорту стався теракт.

Із середини серпня, після захоплення Кабула рухом «Талібан» США та їхні союзники евакуювали з Афганістану понад 100 тисяч людей. Таліби дозволили країнам Заходу вивезти свої місії, але заявили, що військові повинні залишити аеропорт Кабула до 31 серпня.

Як повідомив 27 серпня представник Міністерства оборони, США евакуювали понад п’ять тисяч американців. За даними Держдепартаменту, в Афганістані залишається близько тисячі громадян Сполучених Штатів. Як повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, з ними вже зв’язалися і надали інструкції, як дістатися аеропорту Кабула.

Німеччина припинила евакуаційні польоти 26 серпня. Військові вивезли понад п’ять тисяч осіб, серед яких понад чотири тисячі – афганці. За даними МЗС, у країні залишаються близько 300 громадян Німеччини. Раніше влада ФРН заявляла, що евакуації потребують 10 тисяч людей, це співробітники німецької місії з числа афганців, журналісти і правозахисники.

Велика Британія проводить завершальну стадію евакуації людей з Кабула. Пріоритет надається британським громадянам, особам з дозволом на виїзд і тим, хто вже перебуває в аеропорту афганської столиці. Велика Британія евакуювала майже 14 тисяч людей, включно з громадянами Афганістану. Це друге за масовістю авіаперевезення військово-повітряних сил з 1949 року, із часів блокади Західного Берліна.

Решта західних країн продовжують вивозити свої місії та афганців, які співпрацювали з ними.

Влада США заявляє, що до крайнього терміну виведення іноземних військ, що настає наступного вівторка, можуть статися нові терористичні атаки.

Теракт в аеропорту Кабула 26 серпня здійснили смертники, які підірвали себе в натовпі на одному із в’їздів на територію аеропорту. Відповідальність на себе взяло угруповання «Ісламська держава». Загинули, за оновленими даними, близько 170 людей, серед яких 13 американських військових.

Таліби захопили Кабул 15 серпня. Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну. У період свого попереднього правління в Афганістані, з 1996 до 2001 року, «Талібан» дотримувався суворої версії шаріату. У країні були обмежені багато політичних прав, основні свободи, перш за все, жорсткі правила діяли щодо жінок. Зараз таліби заявляють, що дотримуватимуться прав людини, але багато афганців побоюються переслідувань і вважають, що довіряти ісламістам не можна.