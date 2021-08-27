Число жертв теракту в Кабулі зросло до 170 – CBS News

Щонайменше 170 людей загинули в результаті теракту, який стався в аеропорту Кабула ввечері 26 серпня. Про це повідомляє 27 серпня з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Афганістану телекомпанія CBS. Раніше йшлося про 110 загиблих.

Поранень унаслідок вибухів зазнали щонайменше 200 людей.

Раніше Пентагон підтвердив, що серед загиблих є 13 американських військових, ще 18 поранені.

Вибухи пролунали 26 серпня біля одного з в’їздів на територію аеропорту, звідки проводять евакуацію.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». У своїй заяві угруповання вказано, що ціллю нападу були ті, хто працював з американською армією.

Президент США Джо Байден назвав загиблих американських військовослужбовців героями і заявив, що Сполучені Штати знайдуть і покарають тих, хто скоїв теракт. За його словами, Пентагону вже доручено розробити план удару у відповідь.

Байден також сказав, що евакуацію з Кабула продовжать, а плани вивести американських військових з Афганістану до 31 серпня не переглядатимуть.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив напад у Кабулі і відзначив «героїчні зусилля» тих, хто перебуває на місці для забезпечення евакуації.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також засудив напади і заявив, що навіть після терактів іспанський уряд буде намагатися вивезти якомога більше людей з Афганістану в безпечне місце.

Австралія та Норвегія призупинили евакуацію своїх громадян з Афганістану.