Міноборони Великобританії заявило про завершальний етап евакуації людей з аеропорту Кабула

Міністерство оборони Великобританії оголосило, що британські сили підійшли до завершальної стадії евакуації людей з аеропорту Кабула. Наразі зусилля будуть зосереджені на евакуації британських громадян та інших осіб, яким вже дозволено виїжджати і які вже перебувають на летовищі, повідомило міністерство.

Повідомляється, що відсьогодні більше не будуть викликати людей в аеропорт для евакуації.

«На превеликий жаль, не всі змогли евакуюватися», – визнав міністр оборони Бен Воллес.

Телеканалу Sky News він повідомив, що загроза подальших атак буде зростати в міру наближення евакуаційної операції до завершення.

Теракт в аеропорту Кабула 26 серпня забрав життя понад сотні людей, у тому числі 13 військових США.

Наразі Великобританія евакуювала понад 13 700 британських громадян і афганців.