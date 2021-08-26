Франція не зможе продовжити евакуацію з Афганістану після 27 серпня – голова уряду

Франція не зможе продовжити евакуацію людей зі столиці Афганістану Кабула після вечора 27 серпня, повідомив радіостанції RTL прем’єр-міністр країни Жан Кастекс. Раніше представники французького МЗС висловлювали надію, що всіх охочих встигнуть вивезти з Афганістану до 27 серпня.

Франція здійснюватиме вивізні рейси до вечора п’ятниці.

Обмеження за термінами Кастекс пов’язав із необхідністю завершення виведення військ США і союзників з Афганістану до кінця серпня. Представники «Талібану» попереджали, що після 31 серпня не дозволять західним військовим продовжувати евакуацію і залишатися в країні.

Влада Данії, Польщі та Бельгії оголосила, що вже завершила евакуацію. Міністр оборони Данії Тріне Брамсен заявила, що перебування в аеропорту Кабула і польоти з нього перестали бути безпечними, передає АР. На останньому данському літаку з Кабула вилетіли 90 людей, включно з військовослужбовцями та дипломатами.

Раніше США і Велика Британія закликали людей уникати поїздок в аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки. Вранці 26 серпня заступник британського міністра оборони Джеймс Геппі повідомив ВВС, що розвідка попереджає про серйозну загрозу теракту. Деталі військові не розкривають, передбачається, що загроза пов’язана з угрупованням «Ісламська держава».

Держсекретар США Ентоні Блінкен оцінив кількість американських громадян, які чекають на евакуацію з Афганістану, в 1500 людей, і назвав їхнє вивезення пріоритетом, передає АР. Станом на 14 серпня очікували на евакуацію близько 6 тисяч американців. Приблизно пів тисячі з тих, хто залишається в країні, вже дали по телефону інструкції, як дістатися аеропорту Кабула. Решту обдзвонюють і з’ясовують, чи хочуть вони евакуюватися.