ООН прогнозує сильний голод в Афганістані після приходу талібів

Кількість жителів Афганістану, яким загрожує голод через кризу, викликану приходом до влади руху «Талібан», досягла 14 мільйонів. Про це агентству Reuters повідомив директор продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

За словами Бізлі, після декількох років посухи, конфліктів, погіршення економіки та пандемії COVID-19 Афганістан очікує «ідеальний шторм». Для запобігання гуманітарній катастрофі ООН буде потрібно принаймні 200 мільйонів доларів до вересня. До цього часу в країні закінчиться їжа для жителів, а кількість афганців, які потребують гуманітарної допомоги, подвоїться.

ООН сподівається, що необхідний для допомоги Афганістану бюджет виділять США, а також Катар та інші країни Перської затоки. Таліби обіцяли гарантувати, що допомога буде доходити до нужденних, повідомив Бізлі.

За оцінками експертів, в Афганістані проживають 36 мільйонів осіб.

У листопаді минулого року зарубіжні країни планували видати 12 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу Афганістану протягом чотирьох років. При цьому багато держав повідомили, що підтримка залежить від дотримання в країні прав людини.

ООН повідомила про отримання достовірних відомостей про серйозні порушення з боку талібів після їх приходу до влади – в тому числі про страти цивільних осіб і тих, хто здався представників сил безпеки Афганістану. «Талібан» заявив, що буде розслідувати будь-які повідомлення про жорстокість.

«Талібан» дотримувався суворої версії ісламських норм (шаріату), коли рух правив Афганістаном до 2001 року. Контроль практично над всією країною таліби знову встановили 15 серпня, коли без бою, як і багато інших міст і районів, упав Кабул. Відтоді члени ісламістського руху намагаються переконати світову громадськість у тому, що вони поводяться стримано, уникають насильства, готові розширити права жінок і забезпечити певну свободу слова.