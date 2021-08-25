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Масштабна евакуація з Кабула на супутникових знімках

У Кабулі набирає обертів евакуація громадян США, а також жителів Афганістану, які, як вважає Вашингтон, перебувають під загрозою через співпрацю з американцями. Масштабна операція з вивезення людей почалася після приходу до влади талібів.

Хоча група бойовиків попередила, що не погодиться ні на яке продовження терміну, встановленого для виведення міжнародних сил з Афганістану, президент США Джо Байден зіткнувся з тиском з вимогою продовжити крайній термін 31 серпня для евакуації тисяч людей, охочих полишити країну.
Натовпи людей в міжнародному аеропорту Кабула очікують посадку в транспортний літак Boeing C-17, готовий до зльоту
1 Натовпи людей в міжнародному аеропорту Кабула очікують посадку в транспортний літак Boeing C-17, готовий до зльоту
Люди намагаються потрапити в аеропорт Кабула, щоб втекти з країни
2 Люди намагаються потрапити в аеропорт Кабула, щоб втекти з країни
Черга на посадку в американський військовий літак
3 Черга на посадку в американський військовий літак
Тисячі людей біля східної стіни аеропорту Кабула
4 Тисячі людей біля східної стіни аеропорту Кабула
Місцеві жителі, які прагнуть покинути Афганістан, цілодобово перебувають біля аеропорту
5 Місцеві жителі, які прагнуть покинути Афганістан, цілодобово перебувають біля аеропорту
Британські і канадські солдати допомагають афганцю перебратися в ту частину аеропорту, що контролюється міжнародними силами
6 Британські і канадські солдати допомагають афганцю перебратися в ту частину аеропорту, що контролюється міжнародними силами
Люди з усіх сил намагаються потрапити в міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в надії втекти з країни вночі
7 Люди з усіх сил намагаються потрапити в міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в надії втекти з країни вночі
Черга на контрольно-пропускних пунктах. Знімок зі супутника
8 Черга на контрольно-пропускних пунктах. Знімок зі супутника
Люди чекають евакуації в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая
9 Люди чекають евакуації в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая
Ще один супутниковий знімок: теж черги в аеропорт Кабула
10 Ще один супутниковий знімок: теж черги в аеропорт Кабула
Посадка в військовий транспортний літак США
11 Посадка в військовий транспортний літак США
Афганці залишають батьківщину цілими сім&#39;ями
12 Афганці залишають батьківщину цілими сім'ями
Черги людей та транспорту біля північних воріт міжнародного аеропорту в Кабулі. Цей аеропорт &ndash; єдина можливість полишити країну
13 Черги людей та транспорту біля північних воріт міжнародного аеропорту в Кабулі. Цей аеропорт – єдина можливість полишити країну
Морські піхотинці США на контрольно-пропускному пункті аеропорту
14 Морські піхотинці США на контрольно-пропускному пункті аеропорту
Афганці сідають у військово-транспортний літак США
15 Афганці сідають у військово-транспортний літак США
Військовослужбовець США роздає воду евакуйованим
16 Військовослужбовець США роздає воду евакуйованим
Тисячі людей чекають на свій шанс потрапити в аеропорт
17 Тисячі людей чекають на свій шанс потрапити в аеропорт
Черга біля КПП в аеропорту Кабула. Супутниковий знімок
18 Черга біля КПП в аеропорту Кабула. Супутниковий знімок

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