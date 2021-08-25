Масштабна евакуація з Кабула на супутникових знімках

У Кабулі набирає обертів евакуація громадян США, а також жителів Афганістану, які, як вважає Вашингтон, перебувають під загрозою через співпрацю з американцями. Масштабна операція з вивезення людей почалася після приходу до влади талібів.



Хоча група бойовиків попередила, що не погодиться ні на яке продовження терміну, встановленого для виведення міжнародних сил з Афганістану, президент США Джо Байден зіткнувся з тиском з вимогою продовжити крайній термін 31 серпня для евакуації тисяч людей, охочих полишити країну.