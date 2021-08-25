США: рейтинг Байдена знизився на тлі ситуації в Афганістані

Соціологи зафіксували зниження рейтингу президента США Джо Байдена. Американці розділилися навпіл у оцінці того, наскільки ефективний він у розв’язанні поставлених перед ним завдань, повідомляє видання Politico.

Згідно з проведеним 22 серпня опитуванням CBS News, рейтинг схвалення роботи Байдена знизився на 8 відсотків порівняно з липнем – до 50 відсотків. В опитуванні NBC News рейтинг схвалення Байдена склав 49 відсотків, падіння склало 4 відсотки з минулого місяця.

Ідеться про різкий спад після перших шести місяців президентства, впродовж яких Байден зберігав високі оцінки з боку співвітчизників. Падіння відбувається на тлі проблемної евакуації з Афганістану і зростання кількості випадків зараження COVID-19.

Згідно зі спільним опитуванням, проведеним USA Today і Університетом Саффолка, 62 відсотки не схвалюють дії Байдена в зв’язку з виведенням американських військ з Афганістану, 26 відсотків заявили, що схвалюють їх, а 12 відсотків не змогли визначитися з відповіддю.

У той же час в цілому рейтинг Байдена все ще вищий, ніж у його попередника Дональда Трампа, популярність якого ніколи не перевищувала 48 відсотків.

24 серпня Байден оголосив, що США мають намір завершити евакуацію власних та іноземних громадян з Афганістану до 31 серпня. За його словами, операція триває, але чи вдасться закінчити її вчасно, залежить і від взаємодії з талібами. У свою чергу таліби оголосили, що більше не пропускатимуть афганців в аеропорт Кабула.