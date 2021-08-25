Майже всі британці покинули Афганістан – офіційний Лондон

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив 25 серпня, що майже всі британські громадяни без подвійного громадянства евакуйовані з Афганістану.

«Майже всі, хто хотів виїхати, привезені додому», – сказав Рааб Sky News.

За його словами, за останню добу до Британії з Кабула евакуювали близько 2000 осіб. Рааб заявив, що Лондон співпрацює з регіональними партнерами Індією та Пакистаном в питанні евакуації.

Газета Guardian пізно ввечері 24 серпня повідомляла, що останній літак Королівських ВПС, який евакуює людей з аеропорту Кабула, може вилетіти упродовж 24-36 годин.

«Талібан» оголосив 31 серпня датою завершення евакуації іноземців.

Тим часом пезидент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати спробують дотриматися дати 31 серпня, щоб завершити евакуацію з Афганістану. За йогословами, чим раніше операція завершиться, тим краще, оскільки кожен день створює додатковий ризик для американських військ. За словами Байдена, з липня евакуація охопила понад 75 000 людей.

У квітні Байден оголосив, що хоче виведення американських військ до 20-ї річниці терористичних нападів бойовиків «Аль-Каїди» на США 11 вересня 2001 року, лідери яких знайшли безпечний притулок в Афганістані. Пізніше він назвав кінцевим терміном 31 серпня.