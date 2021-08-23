Байден розраховує, що евакуація з Кабула завершиться до 31 серпня

Президент США Джо Байден заявив, що, попри складність операції з евакуації американців та їхніх союзників з Афганістану, він як і раніше розраховує, що вона завершиться до 31 серпня.

Виступаючи в Білому домі 22 серпня, Байден сказав, що від середини серпня, коли Кабул захопили загони руху «Талібан», США евакуювали зі столиці Афганістану вже близько 28 тисяч людей – американців, громадян інших країн, афганців, яким можуть загрожувати репресії з боку талібів. Також кілька тисяч людей евакуювали літаки союзників США.

Байден зазначив, що таліби не нападають на американських військових і в цілому не заважають проведенню евакуації. При цьому він не виключив, що термін закінчення евакуації, 31 серпня, все ж може знадобитися перенести, якщо про це попросять партнери США. Очікується, що тема обговорюватиметься на онлайн-саміті «Групи семи» 24 серпня.

Немає точних даних про те, скільки людей ще чекають у Кабулі на евакуацію. Поблизу аеропорту зібралися тисячі афганців, які прагнуть залишити країну, однак не всі з них відповідають критеріям для евакуації. Спроби проникнути в аеропорт супроводжуються драматичними сценами, за останній тиждень в аеропорту Кабула і на підступах до нього загинули близько 20 афганців.

Відповідаючи на запитання журналістів, Байден знову виступив на захист свого рішення про виведення військ з Афганістану, де американські військові перебували близько 20 років. За словами президента США, залишатися в країні на невизначений термін і продовжувати криваву війну з талібами не відповідало інтересам Сполучених Штатів.