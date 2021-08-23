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Байден розраховує, що евакуація з Кабула завершиться до 31 серпня

Американський президент сказав, що від середини серпня, коли Кабул захопили загони руху «Талібан», США евакуювали зі столиці Афганістану вже близько 28 тисяч людей

Президент США Джо Байден заявив, що, попри складність операції з евакуації американців та їхніх союзників з Афганістану, він як і раніше розраховує, що вона завершиться до 31 серпня.

Виступаючи в Білому домі 22 серпня, Байден сказав, що від середини серпня, коли Кабул захопили загони руху «Талібан», США евакуювали зі столиці Афганістану вже близько 28 тисяч людей – американців, громадян інших країн, афганців, яким можуть загрожувати репресії з боку талібів. Також кілька тисяч людей евакуювали літаки союзників США.

Байден зазначив, що таліби не нападають на американських військових і в цілому не заважають проведенню евакуації. При цьому він не виключив, що термін закінчення евакуації, 31 серпня, все ж може знадобитися перенести, якщо про це попросять партнери США. Очікується, що тема обговорюватиметься на онлайн-саміті «Групи семи» 24 серпня.

Немає точних даних про те, скільки людей ще чекають у Кабулі на евакуацію. Поблизу аеропорту зібралися тисячі афганців, які прагнуть залишити країну, однак не всі з них відповідають критеріям для евакуації. Спроби проникнути в аеропорт супроводжуються драматичними сценами, за останній тиждень в аеропорту Кабула і на підступах до нього загинули близько 20 афганців.

Журналістка з Афганістану розповіла про ситуацію в Кабулі (відео)
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Журналістка з Афганістану розповіла про ситуацію в Кабулі (відео)

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Відповідаючи на запитання журналістів, Байден знову виступив на захист свого рішення про виведення військ з Афганістану, де американські військові перебували близько 20 років. За словами президента США, залишатися в країні на невизначений термін і продовжувати криваву війну з талібами не відповідало інтересам Сполучених Штатів.

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