Афганістан: таліби вимагають безумовно завершити евакуацію до кінця місяця

В Афганістані фундаменталістський ісламістський рух «Талібан», який захопив контроль майже над усією країною, заявив, що ні за яких умов не погодиться з перебуванням іноземних військ на території країни, які нині забезпечують евакуацію з летовища Кабулу, після 31 серпня – терміну, який назвав президент США Джо Байден як останню дату виведення своїх військ із Афганістану.

Заява руху пролунала в час, коли країни світу намагаються вивезти з Афганістану десятки тисяч людей – своїх громадян і афганців, які допомагали їм і тим самим опинилися в небезпеці переслідування з боку талібів, а також членів їхніх родин. Єдиним місцем, звідки ще вдається здійснювати такі евакуації, лишилося міжнародне летовище Кабулу, і лунають попередження, що в термін до 31 серпня всіх їх буде неможливо вивезти навіть суто арифметично.

За повідомленнями, президент США Джо Байден прийняв рекомендацію Пентагону таки вивести всі американські війська з Афганістану до 31 серпня. Але остаточне рішення про те, чи цей термін усе ж може бути дещо продовжений, буде залежати від того, чи таліби підуть на співпрацю зі США в завершенні цієї евакуації, повідомляють засоби інформації.

Як інформували американські засоби інформації, напередодні, 23 серпня, Кабул таємно відвідав директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз для переговорів із чільним політичним ватажком талібів Абдул-Гані Барадаром; цю інформацію пізніше підтвердив один із посадовців США.

За повідомленнями Білого дому, протягом 24 годин перед настанням раннього ранку 24 серпня з Афганістану вдалося евакуювати близько 21 тисяч 600 осіб, порівняно з приблизно 16 тисячами за попередній день. Ідеться про загальну кількість евакуйованих силами всіх причетних: за цим повідомленням, протягом згаданого періоду близько 12 тисяч 700 осіб вивезли 37 рейсами Військово-повітряних сил США і ще близько 8 тисяч 900 людей рейсами союзників.

Загалом, як повідомляють, за попередні десять днів різні країни евакуювали з Афганістану разом майже 60 тисяч осіб, намагаючись встигнути до терміну 31 серпня.

На випадок необхідності утримувати аеропорт Кабулу й після цієї дати США є єдиною країною, яка має військові можливості для цього. Як заявляв 23 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллас, якщо США дійсно виведуть свої війська до того терміну, інші країни будуть вимушені здійснити те саме.

Як заявляв речник Пентагону Джон Кербі, прискорення евакуації останніми днями стало можливим частково завдяки координації з командирами талібів про пропуск евакуйовуваних до аеропорту.

Але, за повідомленнями, таліби, пропускаючи до аеропорту в Кабулі іноземних громадян, не пропускають туди афганців, які прагнуть евакуації через свою співпрацю з попередньою владою країни, яку підтримував Захід і яка була супротивником «Талібану».