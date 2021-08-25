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Світовий банк припиняє надання допомоги Афганістану

Із 2002 року Світовий банк надав Афганістану 5,3 мільярда доларів

Світовий банк призупинив надання допомоги Афганістану, заявивши, що «глибоко стурбований» ситуацією в країні та впливом захоплення влади «Талібану» на перспективи розвитку, особливо для жінок.

«Ми призупинили виплати в ході наших операцій в Афганістані, і уважно стежимо та оцінюємо ситуацію», – сказав представник Світового банку агенції AFP.

Банк продовжуватиме тісно консультуватися з міжнародною спільнотою та партнерами з розвитку щодо ситуації. Як повідомляє Reuters, банк вивчає способи продовжувати працювати та зберегти «важко здобуті успіхи розвитку».

Світовий банк має в Афганістані понад два десятки проєктів розвитку і з 2002 року надав країні 5,3 мільярда доларів, переважно у вигляді грантів.

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