Нідерланди, Бельгія та Угорщина завершили евакуацію громадян із Афганістану

Три країни-члени НАТО – Нідерланди, Бельгія та Угорщина – заявили про завершення операцій щодо евакуації своїх та громадян Афганістану з Кабула.

Уряд Нідерландів заявив, що припинить евакуаційні польоти з Кабула 26 серпня, назвавши «болючим моментом» те, що дехто все ж вимушено залишиться в Афганістані.

Повідомляється, що посольство і військова група Нідерландів в аеропорту Кабула вилетять останніми літаками вже сьогодні.

У сусідній Бельгії також влада повідомила про завершення процесу вивезення громадян – загалом близько 1400 людей були евакуйовані з Кабула. Останній рейс прибув до Ісламабаду вчора ввечері.

У Будапешті Міністерство оборони Угорщини заявило 26 серпня, що два його військових літаки і всі військовослужбовці, які брали участь в евакуації, покинули Афганістан і повернулися до Угорщини. Загалом повітряним транспортом Угорщина забрала з Кабула понад 500 осіб.

Тисячі людей, які прагнуть залишити Афганістан, продовжують збиратися поблизу аеропорту Кабула. Вони побоюються репресій за співпрацю з міжнародними військами протягом останніх двох десятиліть і повернення жорсткого правління талібів, зокрема репресій щодо жінок. США і союзники мають намір завершити до 31 серпня процес евакуації, який пожвавився після того, як 15 серпня владу в Афганістані фактично захопив «Талібан».