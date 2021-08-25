Евакуація з Афганістану: Україна та інші змагаються з часом

Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Афганістану. Наразі Міністерство закордонних справ України веде переговори з іншими країнами про евакуацію близько 90 громадян України, які залишаються на території Афганістану, також не виключається, що свій літак за ними знову відправить Україна, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше Україна здійснила три евакуаційні рейси, 15, 21 та 23 серпня, які вивезли 256 людей – громадян України, європейських країн та Афганістану.

Згідно з домовленістю між США та угрупованням «Талібан», вся евакуація має завершитися до 31 серпня. Таліби заявили, що наполягають на дотриманні цього терміну.

Чи вкладаються в нього США та інші країни? І як Офіс президента України взяв участь у порятунку афганської режисерки Сахри Карімі?

Українська влада веде переговори зі західними партнерами про безпечну евакуацію своїх громадян з Афганістану, сказав у розмові з Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Головний пріоритет – це безпека, і як тільки будуть вирішені всі питання, у тому числі логістичного характеру, і ми зможемо забезпечити безпечну посадку та виліт літака, ми вивеземо і цих людей», – сказав Олег Ніколенко.

За його словами, «пропрацьовуються різні варіанти, і використання українського літака, і літаки наших партнерів». Він повідомив, що раніше для евакуації використовувався український військовий літак та «цивільні літаки, які зафрахтувала Україна», не називаючи конкретно країни, яким належали ці літаки.

Раніше повідомлялося, що 15 серпня приватний український літак, який перебував в аеропорті Кабула, вивіз звідти 79 осіб, серед них було вісім громадян України, а решта –громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі й Афганістану.

За словами Ніколенка, МЗС відомо, що в Афганістані продовжує залишатися близько 90 громадян України. «З усіма ними є зв’язок, наше посольство в Таджикистані, МЗС та інші причетні відомства опрацьовують шляхи евакуації наших громадян із залученням логістичних можливостей наших західних партнерів», – повідомив Олег Ніколенко.

Аеропорт у Кабулі перебуває під охороною американських військових та союзників, які мають покинути його 31 серпня. «Чим швидше ми зможемо закінчити (евакуацію), тим краще, – сказав Байден. – Кожен день операцій створює додатковий ризик для наших військ».

До летовища продовжують прибувати тисячі місцевих жителів, які хочуть залишити Афганістан. Білий дім повідомляє, що за останні 11 днів станом на ранок 25 серпня з Афганістану вивезли понад 82 тисячі людей, а загалом від кінця липня – майже 88 тисяч.

Через загрози нападу бойовиків, з наближенням цього терміну адміністрація Джо Байдена намагається прискорити евакуацію своїх громадян та афганців, які перебувають у групі ризику – представники громадянського суспільства, правозахисники, журналісти, перекладачі, співробітники західних посольств, компаній та недержавних організацій.

Словацька преса розповіла, як Офіс президента України підключився до евакуації афганської режисерки

Серед евакуйованих Україною на першому літаку була і режисерка Сахра Карімі, у 2019 році вона стала першою жінкою на посаді директора державної кінокомпанії «АфганФільм». Історію її евакуації та те, як до неї доклалися в Офісі президента України, докладніше розповіли словацькі та чеські ЗМІ.

Афганська режисерка навчалася у Чехії та Словаччині та має словацьке громадянство. Її крик про допомогу в інстаграмі побачила словацька продюсерка Ванда Адамік Грицова, яка вчилася у тій самій Вищій школі виконавських мистецтв у Братиславі, що і Карімі.

Мені зателефонував Андрій Єрмак, який працював зі мною над (фільмами) «Межа» та «Слов'яни». Наразі Андрій займає посаду керівника Офісу президента Зеленського

Словацькому часопису Nový Čas вона розповіла, що коли побачила у соцмережі відкритий лист, вона негайно поділилася ним.

«За пів години мені зателефонував Андрій Єрмак, мій український кінопродюсер, який працював зі мною над (фільмами) «Межа» та «Слов'яни». Наразі Андрій займає посаду керівника Офісу президента Володимира Зеленського.

Він повідомив мене, що зараз організовує евакуаційний рейс для громадян України з Кабула, що у нього є місце на борту і що, якщо я зможу зв’язатися з Сахрою, вони можуть вивезти її з країни», – додала Ванда Адамік Грицова.

За словами словацької режисерки, вона була сполучною ланкою між українською стороною та Карімі, яка не зуміла сісти на український літак через натовп людей в аеропорту, який відрізав її шлях до українського літака. Тож її та ще 11 членів її родини і колег доправляли з цивільної зони аеропорта до військової, і врешті на турецькому літаку вивезли до Стамбула.

«А звідти українці перевезли її до Києва, де вона перебуває донині», – сказала продюсерка словацькому виданню.

Сама Карімі з часу свого прибуття до Києва дала десятки інтерв’ю західним виданням, у яких повідомила подробиці своєї евакуації та те, що разом з українською владою намагається організувати виїзд ще 36 кінематографістів з Афганістану та членів їхніх родин. «Ми працюємо над тим, щоб організувати їм візи та виліт», – сказала Сахра Карімі в інтерв’ю Hollywood Times.

Як проводять евакуацію з Афганістану інші країни?

Деякі країни, такі як Нідерланди, не мають можливості вивести своїх громадян

Пентагон заявив, що військові літаки США за останні 24 години евакуювали 11 200 людей з Афганістану. Якщо евакуація американців відбувається впорядковано, то цього не можна сказати про громадян інших країн, пише журнал Politico.

«Біля воріт аеропорту Кабула розвернули афганців з австралійськими візами, власники британських віз не доходять навіть туди. Деякі країни, такі як Нідерланди, не мають можливості вивести своїх громадян. Журналістки (які не можуть виїхати), видаляють всі докази того, над чим вони працювали останні два десятиліття. Місцевий персонал ООН, який може налічувати до 30 000, якщо включити всіх підрядників та їхні сім’ї, практично не має можливості вибратися, і ООН просто залишає їх напризволяще» – мовиться у статті американського часопису.

Натомість автор статті ставить у приклад організацію евакуації французами – уряд Франції розпочав евакуацію місцевого афганського персоналу 10 травня, вивозячи навіть кухарів, водіїв та прибиральниць. Мета полягала в тому, щоб до липня залишився тільки французький персонал. Останній евакуаційний рейс для допоміжного персоналу вилетів 17 липня, коли таліби вже контролювали значну частину країни, але ще за чотири тижні до падіння Кабула.

Франція продовжує брати участь в евакуації афганців та громадян, які відмовилися від порад уряду, але, за словами посла Девіда Мартінона, мала вільні можливості, наприклад, евакуювати понад 250 співробітників з місії ЄС у Кабулі, зазначено у статті. Очікується, що Франція завершить свою операцію з евакуації до 27 серпня.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також сказав, що нинішній етап евакуації з Афганістану завершиться «найближчими днями», але на цьому Оттава не припинить своїх зусиль.

«Як тільки цей етап евакуації буде завершено, ми не припинимо свою роботу. Ми збираємось продовжувати з міжнародним співтовариством чинити тиск на талібів, щоб вони дозволили людям залишити країну. Ми продовжимо співпрацювати з сусідами та партнерами в регіоні, щоб забезпечити безпеку для якнайбільшої кількості людей», – сказав він.

Німеччина заявила, що отримала запевнення від учасника переговорів з талібами, що афганцям, які мають належні документи, дозволять виїхати з Афганістану після 31 серпня. Раніше представники «Талібану» заявляли, що не допустять афганських громадян в аеропорт, щоб «не погіршувати безпекової ситуації».