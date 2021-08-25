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25 серпня 2021, 21:10
Радіо Свобода
Передане Афганістану, захоплене талібами: озброєння, яке залишила армія США
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