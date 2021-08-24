МЗС: захоплених українських літаків у Кабулі чи деінде немає

Інформація про «захоплений український літак» не відповідає дійсності, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Захоплених українських літаків у Кабулі чи деінде немає. Інформація про «захоплений літак», яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності. Усі літаки, які залучала наша держава для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до України», – сказав речник МЗС.

Ніколенко нагадав, що наразі було три евакуаційні рейси, які вивезли 256 людей.

«Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягти українців. Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту (Кабула – ред.) наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому», – сказав він.

Речник наголосив, що МЗС залишається на зв’язку з українцями, які продовжують залишатися в Афганістані, і пропрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації.

Напередодні ввечері ЗМІ повідомили з посиланням на заступника голови МЗС Євгена Єніна, що український літак у Кабулі захоплювали.

У коментарі Громадському радіо Єнін сказав: «Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту».

За його словами, останній тиждень уся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала у режимі «краш-тесту». І врешті 23 серпня з Кабулу вилетів третій український літак, який увечері приземлився у «Борисполі». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України.

За даними МЗС, на даний час у Кабулі залишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну.

Багато країн світу, в тому числі Сполучені Штати й Україні, нині намагаються розширити зусилля щодо евакуації своїх громадян з Афганістану, а також афганців, які працювали в іноземних посольствах, неурядових організаціях, силах НАТО тощо, на тлі захоплення влади «Талібаном».

22 серпня українським військовим літаком з Кабула евакуювали 83 людини, зокрема 31-го українця.