Унаслідок стрілянини в аеропорту Кабула загинув співробітник сил безпеки

Поблизу аеропорту Кабула сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими особами. Про це повідомляє в твіттері бундесвер, Збройні сили Німеччини.

Перестрілка сталася близько четвертої години ранку за місцевим часом. Один із співробітників сил безпеки Афганістану загинув, ще три людини отримали поранення.

У перестрілці брали участь також американські та німецькі військовослужбовці. Вони не постраждали. Причина стрілянини та її ініціатори поки не названі.

Бойовики угруповання «Талібан» 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з Афганістану.

Афганці, які не хочуть жити під владою талібів, масово тікають з країни. Тисячі людей в аеропорту Кабула штурмували літаки, в тому числі військові, які прибули для евакуації персоналу зарубіжних дипломатичних представництв.

Близько 70 країн світу і Євросоюз закликали надати можливість жителям Афганістану та іноземцям безпечно залишити територію цієї країни. Про це йдеться в спільній заяві, яку поширив Держдепартамент США. Вони закликали залишити відкритим виїзд усім бажаючим і висловили готовність допомогти громадянам Афганістану. Заява серед інших підписали Австралія, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Катар, Франція, Південна Корея і Японія. Росії серед підписантів звернення немає.