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«Дуже важливий для нас гість»: у ОП прокоментували приїзд афганської режисерки, яка виїхала з Кабула

Сахра Карімі з 2019 року була першою жінкою-очільницею державної афганської компанії AfghanFilm

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував для Радіо Свобода приїзд до Києва афганської режисерки Сахри Карімі, яка виїхала з Афганістану після приходу для влади талібів.

«Ви ж розумієте, наскільки швидко і несподівано для всіх змінювалась ситуація в Афганістані. Було і залишається важливим – просто врятувати якомога більше людей, яким загрожує небезпека від талібів. Сахра Карімі – одна з таких громадянок Афганістану, яка потребувала термінової реакції від відповідальних держав світу», – розповів він.

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За словами Подоляка, Україна зробила «все можливе», аби забезпечити безпеку режисерки, і зараз вона перебуває в Києві.

«Її статус можна визначити як дуже важливий для нас гість. За дорученням президента Володимира Зеленського, пані Карімі зустрічав в аеропорту керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Чи залишиться вона в Україні – це може бути тільки вибором самої пані Карімі. Ми будемо раді надати їй будь-яку допомогу. Саме такі люди уособлюють собою майбутнє Афганістану, якою б ситуація там не була зараз», – додав він.

Подоляк уточнив, що Карімі виступить на брифінгу 19 серпня, де зможе відповісти на питання про події в Афганістані та свої подальші плани.

Вирватися з Кабула. Евакуаційних авіарейсів усе більше (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вирватися з Кабула. Евакуаційних авіарейсів усе більше (фотогалерея)

Афганські біженці почали прибувати до Німеччини, Франції та інших країн після евакуації із Кабула, який 15 серпня узяло під контроль угруповання «Талібан».

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до Києва в числі інших біженців із Афганістану прибула режисерка Сахра Карімі разом із родиною.

Карімі з 2019 року була першою жінкою-очільницею державної афганської компанії AfghanFilm. Вона також є першою і наразі єдиною афганською жінкою із докторським ступенем із кінематографу та кіновиробництва.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

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