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В Афганістані залишаються близько 90 громадян України, Київ шукає шляхи евакуації – МЗС

Серед евакуйованих 23 серпня 98 людей був 41 українець (у тому числі 20 малолітніх дітей) і 57 громадян Афганістану

Близько 90 громадян України залишаються в Афганістані – про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей наших західних партнерів», – заявив він.

У МЗС уточнили, що серед евакуйованих 23 серпня 98 людей був 41 українець (у тому числі 20 малолітніх дітей) і 57 громадян Афганістану.

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«Пріоритет – евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але не виключаємо і можливість евакуації іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості», – зазначив Ніколенко.

У аеоропорту «Бориспіль» 23 серпня сів третій евакуаційний рейс з Кабула. За даними МЗС, ним з Афганістану вивезли 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України.

За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, Україна здійснила три евакуаційні рейси, які вивезли 256 людей: іноземців і українців. Зусилля з евакуації тривають, кажуть у МЗС.

«Своїх ми не лишаємо!»: літак з евакуйованими з Афганістану вже в Україні (відео)
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«Своїх ми не лишаємо!»: літак з евакуйованими з Афганістану вже в Україні (відео)

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