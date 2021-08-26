Британський міністр назвав «вірогідним» напад бойовиків на аеропорт Кабула

Загроза нападу на аеропорт Кабула, з якого відбувається евакуація, «вельми вірогідна». Про це 26 серпня заявив ВВС міністр Збройних сил Сполученого королівства Джеймс Гіппі.

Міністерство закордонних справ Великої Британії пізно ввечері 25 серпня порадило людям не їхати в аеропорт, де тисячі чекають вильоту.

Гіппі підтвердив, що відомості про можливий напад терористів-смертників «Ісламської держави» стали «надійнішими».

«Зараз є дуже, дуже достовірні повідомлення про неминучу атаці, і тому вчора ввечері була змінена рекормендація міністерства закордонних справ: люди не повинні приїжджати в аеропорт Кабула, вони повинні переміститися в безпечне місце і дочекатися подальших інструкцій», – наголосив Геппі.

За його словами, США та інші західні держави покладаються на талібів у забезпеченні безпеки за межами аеропорту.

Білий дім повідомляв, що за останні 11 днів станом на ранок 25 серпня з Афганістану вивезли понад 82 тисячі людей, а загалом від кінця липня – майже 88 тисяч.

Тисячі людей, які прагнуть залишити Афганістан, продовжують збиратися поблизу аеропорту Кабула. Вони побоюються репресій за співпрацю з міжнародними військами протягом останніх двох десятиліть і повернення жорсткого правління талібів, зокрема репресій щодо жінок, яке було під час їхнього попереднього перебування при владі з 1996 по 2001 рік.

США і союзники мають намір завершити до 31 серпня процес евакуації, яка, за словами президента Джо Байдена, з кожним днем стає все більш ризикованою для американських військ.

Байден 24 серпня заявив, що евакуація завершиться до встановленого терміну, але її своєчасне завершення «залежить від того, чи таліби продовжать співпрацювати і дозволять доступ до аеропорту тим», кого вивозять США.

Процес евакуації активізувався після того, як 15 серпня владу в Афганістані фактично захопив «Талібан».