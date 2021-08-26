На військовому літаку США народилася дитина, чиїх батьків евакуювали з Афганістану

На борту військового літака США народилася дитина, чия родина покинула Кабул. Дівчинку вирішили назвати Річ – на честь літака (позивний), повідомив генерал Тод Волтерс, голова європейського командування США.

У матері дитини почалися пологи 21 серпня, коли вона летіла з Катару на авіабазу Рамштайн у Німеччині. У жінки виникли ускладнення, її стан покращився після того, як літак спустився через підвищення тиску повітря, що допомогло врятувати життя матері.

Військові медики допомогли жінці народити дитину у вантажному відсіку літака після його приземлення. Потім матір і дитину доставили в лікарню. За словами Волтерса, Річ та її батьки в кінцевому підсумку вирушать в Сполучені Штати.

Кожен літак ВПС США має кодове ім’я для зв’язку з іншими літаками і диспетчерами. Кодова назва літака, який доставив афганську сім’ю в безпечне місце, Reach 828.

За словами Волтерса, з тисяч людей, які пройшли через бази США в Європі з 20 серпня після евакуації з Кабула, тільки 100 потребували медичної допомоги, включаючи двох інших матерів, чиї діти народилися після того, як вони приземлилися на базі.