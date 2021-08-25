Блінкен: в Афганістані залишаються близько 1500 громадян США

Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що, за оцінками адміністрації США, в Афганістані все ще залишаються близько 1500 американських громадян.

За його словами, ще 4500 громадян США були евакуйовані під час цілодобової операції, яку США проводять від моменту захоплення талібами Кабула 14 серпня.

Блінкен заявив, що чиновники Держдепартаменту перебувають на зв’язку приблизно з 500 американськими громадянами, щоб спробувати безпечно вивезти їх з Афганістану, і «активно намагаються встановити контакт» зі ще тисячею американців «за допомогою кількох каналів зв’язку – телефону, електронної пошти, текстових повідомлень, щоб визначити, чи вони все ще хочуть виїхати».

«Хоча евакуація американців – наш головний пріоритет, ми також прагнемо вивезти якомога більше афганців до 31 серпня (кінцевий термін для виведення американських сил з Афганістану – ред.)», – сказав Блінкен.

За його словами, США будуть продовжувати намагатися допомогти американцям і афганцям виїхати з Афганістану після того, як американські військові залишать цю країну у визначений термін.

Раніше в Білому домі повідомили, що з моменту початку евакуації з аеропорту Кабула США і їхні союзники вивезли з Афганістану 88 тисяч людей. При цьому на підступах до аеропорту Кабула, як і раніше, перебувають тисячі афганців, що прагнуть потрапити на евакуаційні рейси, побоюючись переслідування після фактичного захоплення влади «Талібаном».