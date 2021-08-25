У МЗС України заявили, що не мають інформації про наміри Росії евакуювати українців з Афганістану

У Міністерстві закордонних справ України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати із Афганістану громадян іноземних держав. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«У МЗС України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати із Афганістану громадян іноземних держав, зокрема українців. Ми не зверталися до російської сторони із відповідними проханнями», – повідомив Ніколенко.

Він додав, що українці, які мають бажання виїхати із Афганістану, мають звернутися до посольства України в Таджикистані.

За даними МЗС, близько 90 громадян України залишаються в Афганістані.

Раніше стало відомо. що Росія використає чотири військово-транспортні літаки для евакуації понад 500 громадян з Афганістану, повідомляють 25 серпня російські інформаційні агентства з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Крім росіян, чотири літаки здійснять авіаперевезення громадян інших держав – членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та України.

В аеропорту «Бориспіль» 23 серпня сів третій евакуаційний рейс з Кабула. За даними МЗС, ним з Афганістану вивезли 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України.

За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, Україна здійснила три евакуаційні рейси, які вивезли 256 людей: іноземців і українців. Зусилля з евакуації тривають, кажуть у МЗС.