«Група семи» заявила про підтримку афганського народу

«Група семи» промислово розвинених держав світу заявила про підтримку народу Афганістану після захоплення контролю майже над усією тією країною фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан», який звинувачують у масових порушеннях прав людини.

У спільній заяві після зустрічі 24 серпня лідери країн цього неформального об’єднання пообіцяли «незмінну відданість» народові Афганістану й заявили, що підтримують Організацію Об’єднаних Націй у її координації нагальної гуманітарної допомоги регіонові, який потерпає від різкого напливу афганських біженців.

Також «Група семи» погодилася з необхідністю чинити тиск на «Талібан», щоб цей рух дозволяв людям залишати Афганістан і після 31 серпня, коли, за первісними планами, війська США й союзників муситимуть покинути цю країну, зокрема й контрольований ними нині аеропорт у Кабулі, через який західні союзники здійснюють евакуацію своїх громадян і своїх афганських співпрацівників.

Як заявив президент США Джо Байден співрозмовникам у «Групі семи» в перебігу їхньої онлайн-зустрічі, Сполучені Штати нині «вкладаються в графік» виведення своїх військ із Афганістану, як і планувалося, повідомив Білий дім. Як заявила речниця Білого дому Джейн Псакі, Байден заявив союзникам, що «завершення місії до 31 серпня залежить від продовження координації з «Талібаном», зокрема щодо продовження доступу евакуйованих» на летовище в Кабулі.

За словами речниці, Байден також попросив Пентагон і Державний департамент скласти «запасні плани на випадок потреби підправити графік виведення, якщо це стане необхідним».

Як сказав Байден, існують «додаткові ризики» в разі затримання військ США в Афганістані поза термін 31 серпня, зокрема, погрози з боку одного з підрозділів екстремістського угруповання «Ісламська держава», визнаного низкою держав і міжнародних організацій терористичним, – місцевого угруповання «Ісламська держава – Хорасан», названого за іменем широкого історичного регіону, що охоплював і частину сучасної території Афганістану.

Таким чином він відповів на дедалі більший тиск із боку союзників відкласти остаточне виведення, щоб залишити більше часу на евакуацію з Афганістану.

Рух «Талібан», який нещодавно захопив контроль майже над усім Афганістаном, намагається запевнити світ, що його майбутня влада не буде настільки жорстока, як у попередній період 1996–2001 років, і що юрби афганців, які оточують Кабульський аеропорт у сподіванні залишити країну, не мають нічого боятися і мусять залишитися в країні.

Але верховна комісарка з прав людини Мішель Бачелет заявляє, що має варті довіри свідчення про серйозні порушення талібами прав людини, включно з масовими стратами цивільних і запровадженням обмежень для жінок. Вона попередила, зокрема, що ставлення «Талібану» до жінок і дівчат стане для міжнародної спільноти «вирішальною червоною рисою».

Раніше 24 серпня «Талібан» заявив, що вимагає від західних країн безумовно завершити евакуацію до кінця місяця і ні за яких умов не погодиться з перебуванням іноземних військ на території країни, які нині забезпечують евакуацію з летовища Кабулу, після 31 серпня.

Нині країни світу намагаються вивезти з Афганістану десятки тисяч людей – своїх громадян і афганців, які допомагали їм і тим самим опинилися в небезпеці переслідування з боку талібів, а також членів їхніх родин. Єдиним місцем, звідки ще вдається здійснювати такі евакуації, лишилося міжнародне летовище Кабулу, і лунають попередження, що в термін до 31 серпня всіх їх буде неможливо вивезти навіть суто арифметично.

Крім того, за повідомленнями, таліби, пропускаючи до аеропорту в Кабулі іноземних громадян, не пропускають туди афганців, які прагнуть евакуації через свою співпрацю з попередньою владою країни, яку підтримував Захід і яка була супротивником «Талібану».