ЄС у чотири рази збільшив гуманітарну допомогу афганцям

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про значне збільшення гуманітарної підтримки для афганців: до більш ніж 200 мільйонів євро з нинішніх 50 мільйонів євро.

«Ця гуманітарна допомога буде надана на додачу до внесків держав-членів для народу Афганістану», – написала фон дер Лейєн у твіттері. Подробиці вона пообіцяла надати пізніше сьогодні на саміті «Групи семи».

За словами голови Єврокомісії, ця допомога принесе користь людям у Афганістані, а також біженцям. Неназваний представник ЄС зауважив, що надання допомоги буде залежати від поваги до прав людини і жінок в Афганістані.

З огляду на захоплення талібами влади в Афганістані, голови держав і урядів країн G7 хочуть на відеоконференції 24 серпня обговорити подальший план дій і допомогу населенню.

До «Групи семи» промислово розвинених країн належать США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Японія й Канада. Вищі представники ЄС також беруть участь у зустрічі.