Лідери країн G7 на екстреній зустрічі обговорюють ситуацію в Афганістані

Лідери країн «Групи семи» 24 серпня у режимі відеоконференції проводять екстрену зустріч, присвячену ситуації в Афганістані, зокрема питанню евакуації тих, хто хоче залишити країну після того, як владу там захопив «Талібан».

Евакуація з аеропорту Кабула набрала обертів. США і їхні союзники поспішають евакуювати своїх громадян і афганців, яким може загрожувати небезпека. Масштабна операція супроводжується хаосом поблизу аеропорту, куди стікаються тисячі людей, що хочуть залишити Афганістан.

23 серпня Пентагон заявив, що за останні 24 години через аеропорт Кабула евакуювали близько 17 тисяч людей, а загалом від 14 серпня – 37 тисяч.

Очікується, що лідери США, Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Канади і Японії обговорюватимуть питання евакуації та, можливо, продовження терміну для виведення американських військ з Афганістану, який зараз призначений на 31 серпня.

«Нашим першочерговим завданням є завершення евакуації наших громадян і тих афганців, які допомагали нашим зусиллям протягом останніх 20 років – але, дивлячись на наступний етап, надзвичайно важливо, щоб ми діяли разом як міжнародне співтовариство і домовилися про спільний підхід на довгострокову перспективу», – йдеться у заяві прем’єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона, який зараз головує в G7.

«Ось чому я скликав екстрене засідання «Групи семи» – для координації нашої реакції на кризу, для підтвердження нашої прихильності афганському народові і для того, щоб попросити наших міжнародних партнерів допомогти виконати зобов’язання Великої Британії – підтримати тих, хто цього потребує», – додав він.

Британія, Франція і Німеччина наполягають на продовженні кінцевого терміну виведення військових після 31 серпня, щоб дозволити завершити евакуацію всіх охочих.

Через кризу президент США Джо Байден не виключив, що термін закінчення евакуації, 31 серпня, все ж може знадобитися перенести, якщо про це попросять партнери США.

«Талібан» напередодні попередив, що виступає проти перенесення, і пригрозив наслідками.

Бойовики угруповання «Талібан» 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.