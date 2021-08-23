Таліби застерегли від перенесення терміну виведення міжнародних сил і заявили про «наслідки»

«Талібан» попередив, що не прийме перенесення терміну виведення міжнародних сил з Афганістану, запланованого на 31 серпня.

Заява пролунала 23 серпня після того, як США й інші країни Заходу заявили, що через складність операції з евакуації американців та їхніх союзників з Афганістану, можливо, доведеться перенести кінцевий термін виведення військових.

Речник «Талібану» Сухайл Шахін сказав в інтерв’ю Sky News, що такий крок створить «недовіру» і «викличе реакцію».

«Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що 31 серпня вони виведуть усі свої військові сили. Тож якщо вони продовжать цей термін, це означає, що вони продовжать окупацію, а в цьому немає необхідності», – сказав Шахін.

«Якщо США або Велика Британія проситимуть додатковий час для продовження евакуації, відповідь буде «ні». Або це матиме наслідки», – додав він, не уточнивши, які наслідки має на увазі.

Через кризу президент США Джо Байден не виключив, що термін закінчення евакуації, 31 серпня, все ж може знадобитися перенести, якщо про це попросять партнери США. Очікується, що тема обговорюватиметься на онлайн-саміті «Групи семи» 24 серпня.

Раніше сьогодні один афганський охоронець був убитий, і троє були поранені під час перестрілки в аеропорту Кабула, звідки десятки тисяч людей прагнуть вилетіти з Афганістану, де владу захопив «Талібан».

Двоє представників НАТО в аеропорту сказали, що ситуацію взяли під контроль після стрілянини.

«Талібан» розмістив своїх бійців за межами аеропорту, щоб, за їхніми словами, сприяти дотриманню порядку.

Загалом 20 людей загинули внаслідок хаосу в аеропорту, більшість у результаті стрілянини і тисняви, у той час, як американські й міжнародні сили намагаються вивезти своїх громадян і афганців, яким може загрожувати небезпека.

Представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати «евакуювали та сприяли евакуації приблизно 37 тисяч людей» від 14 серпня.

Загалом за попередній день у 89 рейсах США і союзників перевезли близько 16 300 осіб.

Бойовики угруповання «Талібан» 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.