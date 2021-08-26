Щонайменше два вибухи прогриміли 26 серпня в Афганістані біля аеропорту Кабула. Про це повідомили в Пентагоні. Перший пристрій спрацював біля входу в повітряну гавань, другий – біля готелю Baron, який розташований неподалік. Принаймні одну бомбу привів у дію терорист-смертник.