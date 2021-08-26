Повідомляється, що після вибухів почалася перестрілка. Точної інформації про кількість загиблих і постраждалих немає. Офіційний представник «Талібану» повідомив агентству Reuters, що жертвами стали щонайменше 13 осіб, в тому числі діти. Щонайменше 12 американських солдатів загинули внаслідок двох вибухів біля аеропорту Кабула 26 серпня, повідомили агенції AP і Reuters із посиланням на двох посадовців США. Крім того, за повідомленням, ще низка військових поранені. Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за вибухи. США та їхні союзники раніше закликали цивільних жителів триматися подалі від аеропорту через загрозу нападу з боку екстремістського угруповання «Ісламська держава», відповідального за деякі з найбільших нападів у Афганістані і Пакистані за останні роки. (Відео Reuters)
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