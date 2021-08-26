МЗС України наразі не має даних про потерпілих унаслідок вибуху в Кабулі українців – речник

Міністерство закордонних справ України наразі не має даних про громадян України, постраждалих унаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі. Про це 26 серпня повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила», – написав речник у твітері.

Поблизу аеропорту столиці Афганістану Кабула ввечері 26 серпня стався вибух. Інформацію про це підтвердили в оборонному відомстві США. Точних даних про жертви наразі немає.

На підступах до аеропорту, як і раніше, перебувають тисячі афганців, які прагнуть потрапити на евакуаційні рейси.

У середині серпня контроль над Афганістаном встановив рух «Талібан». З моменту початку евакуації з аеропорту Кабула США та їхні союзники вивезли з країни близько 90 тисяч людей, у тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.