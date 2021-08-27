Таліби запевняють, що повернення до минулого не буде, але музику заборонять

Ймовірний майбутній міністр культури в уряді талібів Забіхулла Муджахід підтвердив повідомлення, що при новому керівництві в країні буде заборонена музика у громадських місцях.

Муджахід, який вже довгий час вважається основним представником руху «Талібан» у контактах зі ЗМІ, минулого тижня дав інтерв’ю The New York Times. Видання називає бесіду першим його повноцінним інтерв’ю західному медіа. Протягом усієї розмови він намагався переконати співрозмовників, що таліби, які контролюють після захоплення Кабула в середині серпня майже весь Афганістан, не прагнуть повернути країну в минуле, зокрема, знову обмежити права жінок.

Інтерв’ю було записане через день після того, як Муджахід попередив афганських жінок, що для них поки буде безпечніше залишатися вдома. За його словами, пильність слід зберігати доти, поки правильно поводитися з жінками не навчать рядових членів «Талібану».

В усьому іншому таліби обіцяють, що, на відміну від періоду їх правління 20 років тому, жінкам дозволять навчатися, працювати, виходити з дому в тому вигляді, в якому вони самі вважають за потрібне і без супроводу родича-чоловіка, якого в місцевій культурі називають махрамом. Вимога про обов’язковий супровід жінки махрамом стосуватиметься лише тих випадків, коли вона вирушає в поїздку на три дні або довше, стверджує представник талібів.

«Ми хочемо будувати майбутнє і забути все, що було в минулому», – наголосив Муджахід.

Він відкинув серйозні побоювання, що таліби вже почали мстити тим, хто противиться їхньому приходу до влади або раніше співпрацював із західними військовими, в тому числі перекладачам, що людей шукають, обходячи будинок за будинком. Муджахід також заперечив, що «Талібан» перешкоджає виїзду місцевих жителів, які намагаються покинути Афганістан. «Якщо всі документи дійсні (паспорти, візи), то ми навіть не збираємося питати, чим ці люди займалися раніше», – запевнив він

За останній час було кілька повідомлень про злочини і серйозні порушення прав людини з боку талібів за час їхнього стрімкого наступу на урядові сили з травня і після захоплення Кабула і більшої частини Афганістану. Зокрема, в Раді ООН з прав людини раніше цього тижня прозвучали заяви від джерел, що заслуговують на довіру, про позасудові страти, обшуки, арешти та акти помсти з боку талібів, обмеження ними прав жінок та дівчат.

The New York Times пише, що з усієї цієї інформації, яка надійшла за останні дні, представник талібів підтвердив тільки заборона на музику в публічних місцях. «В ісламі музика заборонена, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей в цьому, замість того, щоб на них тиснути», – наполягає він.

У період свого попереднього правління в Афганістані, з 1996-го по 2001-й рік, таліби дотримувалися суворої версії шаріату. У країні були обмежені багато політичних права, основні свободи, перш за все, жорсткі правила діяли щодо жінок і дівчаток.