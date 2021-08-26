Вибухи біля аеропорту Кабула: повідомляють про щонайменше 6 загиблих, близько 60 поранених

Неурядова організація Emergency повідомила, що щонайменше шість людей були доправлені мертвими до її лікарні в Кабулі після двох вибухів біля аеропорту столиці Афганістану, ще 60 людей зазнали поранень.

Телеканал CNN із посиланням на джерело в Пентагоні заявив, що щонайменше троє американських солдатів були серед поранених у результаті нападу. Речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що внаслідок нападу є загиблі і поранені серед американських військових. Їх кількість він не навів.

За даними речника «Талібану» Забігулли Муджагіда, щонайменше 52 людини постраждали внаслідок вибухів.

Два вибухи, які, як вважають, скоїли смертники, сталися 26 серпня поблизу аеропорту Кабула, куди стікаються тисячі людей в очікуванні евакуації з Афганістану після того, як владу там захопили таліби.

Один із вибухів пролунав у натовпі людей, які чекали на вхід до аеропорту, повідомляє агентство AP із посиланням на очевидця.

Інший, за даними Пентагону, стався біля чи в готелі Baron поблизу входу до аеропорту.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за вибухи. Але США та їхні союзники раніше закликали цивільних жителів триматися подалі від аеропорту через загрозу нападу з боку екстремістського угруповання «Ісламська держава», відповідального за деякі з найбільших нападів у Афганістані і Пакистані за останні роки.

У Білому домі заявили, що президентові Джо Байдену повідомили про вибухи, і що він продовжує зустрічатися з представниками служб безпеки щодо ситуації в Афганістані, звідки США планують вивести свої сили 31 серпня після 20-річного перебування.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзним військам слід продовжувати евакуювати якомога більше людей із Кабула, незважаючи на, за його словами, «жахливий терористичний акт».

«Нашим пріоритетом залишається якнайшвидша евакуація якомога більшої кількості людей», – заявив Столтенберґ.

У середині серпня контроль над Афганістаном встановив рух «Талібан». З моменту початку евакуації з аеропорту Кабула США та їхні союзники вивезли з країни близько 90 тисяч людей, у тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.