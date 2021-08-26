Пентагон підтвердив другий вибух біля аеропорту Кабула поблизу входу Abbey Gate, де, як повідомляється, кілька людей загинули.

«Ми можемо підтвердити, що вибух біля Abbey Gate став результатом комплексного нападу, що призвів до низки жертв серед військових США і цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один інший вибух біля чи в готелі Baron, недалеко від Abbey Gate», – написав речник Пентагону Джон Кірбі у своєму твіттері 26 серпня.

Точного числа загиблих і постраждалих він не навів. За повідомленнями, серед загиблих є діти.

Вибухи, які, як підозрюють, скоїли смертники, сталися в той час, коли тисячі людей намагаються потрапити на евакуаційні рейси в аеропорту Кабула, попри попередження про «дуже вірогідну» загрозу теракту.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за вибухи.

У середині серпня контроль над Афганістаном встановив рух «Талібан». З моменту початку евакуації з аеропорту Кабула США та їхні союзники вивезли з країни близько 90 тисяч людей, у тому числі десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії з боку талібів.